Shakira saluta il Cile con un mini show a sorpresa

La cantante colombiana Shakira, prima di lasciare il Cile, dove ha dovuto cancellare i suoi due concerti per problemi tecnici durante il montaggio del palco, ha offerto un mini show a sorpresa ai fan che l'hanno aspettata per ore davanti all'hotel in cui alloggiava.

L'esibizione è stata trasmessa in diretta da molti canali tv nazionali, che a quell'ora stavano trasmettendo i tg.

Centinaia di supporter arrivati da tutto il Paese, ma anche dall'Argentina e dalla Colombia per vederla in concerto, hanno così realizzato il sogno di ascoltare l'artista, che da un "palcoscenico" improvvisato, e accompagnata da pochi strumenti musicali, ha cantato "Antología".

"Non me ne vado dal Cile senza lasciarvi una canzone...

perché tornerò, con molti più concerti, ma per ora almeno volevo cantarvi questa", ha detto la star colombiana al suo pubblico.

Accompagnata dal coro dei fan, Shakira ha cantato praticamente a cappella, mentre percorreva le transenne salutandoli e scattando foto.



