Perù: Castillo, 'processo farsa, mi rifiuto di partecipare'

L'ex presidente peruviano, Pedro Castillo, si è dichiarato "sequestrato nel carcere di Barbadillo", ha rivendicato il suo discorso del 7 dicembre 2022 - per il quale è accusato di tentato golpe - a cui, afferma, "non si applica alcun reato o infrazione costituzionale". L'ex capo di Stato ha affidato ad un comunicato pubblicato sul suo profilo X, in cui si rifiuta di partecipare ad un processo "farsa", la sua posizione prima di presentarsi in aula.

"Dalla mia prigione trasformata nella mia trincea di lotta, insieme al popolo, oggi riaffermo l'imperiosa necessità di una nuova Costituzione politica, il rifiuto unanime della dittatura congressuale e del sistema giudiziario politicizzato, oltre al ripudio dell'attuale governo usurpatore e assassino", ha scritto nella nota, che Castillo ha chiesto fosse letta anche in tribunale.

"Non ho commesso reati di ribellione, abuso di autorità e contro la pace pubblica, di conseguenza sono illegali e incostituzionali il mio arresto per presunta flagranza" e tutto quanto ne è conseguito, scrive ancora l'ex presidente che rischia 34 anni di carcere, secondo la richiesta della Procura.

"Dovrebbero comparire in questo processo -aggiunge poi nel comunicato - quanti quel giorno, impugnando le armi, hanno ordinato e messo in atto il colpo di Stato contro il mio governo".



