Nicaragua, il Consiglio elettorale si subordina a Ortega

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega e sua moglie, la vicepresidente e copresidente Rosario Murillo, hanno ordinato al Parlamento, che controllano, che approvi una nuova Legge elettorale che incorpori le modifiche stabilite nella nuova Costituzione politica del Paese centroamericano, sostituendo la normativa vigente, approvata 25 anni fa.

La nuova Legge elettorale è stata approvata oggi in modo generale con il voto favorevole di 91 parlamentari (su 92) riporta il sito indipendente nicaraguense Confidencial e incorpora la figura della copresidente, amplia il mandato di chi vince le elezioni da cinque a sei anni, riduce il numero dei giudici elettorali a sei e trasforma il Consiglio elettorale in un'entità subordinata alla Presidenza.

Da stasera sono in fase di approvazione i singoli articoli, come ha informato il presidente del Parlamento, il deputato sandinista Gustavo Porras, che ha assicurato che saranno tutti approvati nei prossimi tre giorni e, se non si riuscisse entro venerdì 7 marzo, lo saranno la prossima settimana.

Con l'approvazione di questa nuova Legge elettorale è iniziato "un ciclo di creazione di nuove leggi originato dalla nuova Costituzione Politica, entrata in vigore lo scorso febbraio, il che porta a conformità tutto il nostro ordinamento giuridico con la Costituzione", ha affermato il capogruppo del Fronte Sandinista, il deputato Edwin Castro Rivera.



