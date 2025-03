Colombia, l'Eln libera 22 sequestrati nel Catatumbo

Almeno 22 persone che erano state sequestrate dal gruppo guerrigliero Esercito di liberazione nazionale, l'Eln, nella regione del Catatumbo, in Colombia al confine con il Venezuela, sono state liberate dopo una mediazione umanitaria. Lo ha reso noto l'ufficio del Difensore civico colombiano ('defensoría del pueblo' in spagnolo).

"22 persone sono state liberate nel Catatumbo e sono già con le loro famiglie 3 minorenni, 2 firmatari della pace (membri delle Farc che li firmarono nel 2016) e 17 civili, dopo essere stati sequestrati dall'Eln per 45 giorni", ha reso noto oggi l'ufficio del Difensore civico colombiano, in un comunicato diffuso sui social network.

Le persone liberate oggi erano state sequestrate il 16 gennaio scorso, quando l'Eln ha iniziato un feroce scontro armato contro le cosiddette Farc dissidenti (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) per i controllo del territorio dove si produce il 15% della cocaina colombiana.

Uno scontro armato che ha lasciato sinora 71 persone morte e 55.320 sfollate, secondo un rapporto diffuso oggi dal governo di Norte de Santander, il dipartimento che include il martoriato Catatumbo.

La mediazione per la liberazione dei 22 ostaggi è stata condotta da una commissione umanitaria guidata dal Difensore civico, dalla Chiesa cattolica e dalla missione di verifica delle Nazioni Unite di stanza in Colombia.



