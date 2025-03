Cile, si dimette ministra Interno,possibile candidata presidente

La ministra dell'Interno cilena, Carolina Tohá, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, quasi certamente per candidarsi alle presidenziali del prossimo 16 novembre (eventuale ballottaggio il 14 dicembre).

"Pochi istanti fa ho presentato le dimissioni al Presidente della Repubblica (Gabriel Boric) dal mio incarico di ministra dell'Interno e Sicurezza", ha detto questo pomeriggio in una conferenza stampa al Palazzo della Moneda. "Questa decisione non è stata facile", ha detto, ringraziando "di cuore per la fiducia che il presidente mi ha dato" e il team che ha lavorato con lei per lo sforzo profuso in tutti questi anni. "Tutto quello che siamo riusciti a fare in questi anni lo abbiamo fatto con l'aiuto di molte persone", ha concluso nella sua ultima conferenza da ministra, anticipando che presto sarà annunciato chi prenderà il suo posto al dicastero dell'Interno.

Ieri, Tohá aveva ribadito in merito alla sua candidatura presidenziale che avrebbe "annunciato la sua decisione a marzo, ma non a marzo inoltrato, sarà molto presto".



