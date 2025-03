Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Uruguay per Ramdin all'Osa

I governi progressisti di Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Uruguay hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura del ministro degli Esteri del Suriname, Albert Ramchand Ramdin, alla guida dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) per il mandato 2025-2030.

"Con la sua vasta esperienza in diplomazia Ramdin" è in una "posizione unica per affrontare le sfide contemporanee dei nostri Paesi offrendo una nuova prospettiva che rifletta le realtà e le aspirazioni dei Caraibi e dell'America nel suo insieme", si legge in una nota congiunta rilasciata dal ministero degli Esteri brasiliano. Ramdin rappresenta "un passo significativo" verso l'unità della regione nell'attuale contesto geopolitico e "un'opportunità storica per i Caraibi, che per la prima volta potranno guidare questo importante spazio di integrazione", ha aggiunto.

Le votazioni per eleggere il nuovo Segretario generale dell'Osa che sostituirà Luis Almagro sono previste per il 10 marzo. L'altro candidato alla guida dell'organismo regionale è il ministro degli Esteri del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. I due hanno posizioni divergenti sui dossier più caldi nella regione come quello venezuelano Venezuela. Mentre Ramdin nella sua presentazione della candidatura, ha semplicemente affermato che per affrontare la situazione in Venezuela l'unico metodo è quello del dialogo con il governo di Nicolas Maduro, per Ramirez l'Osa deve "lavorare intensamente" affinché Venezuela, Cuba e Nicaragua "tornino al sistema democratico e abbiano governi rispettabili".



