Boluarte contro il 'raid' nella casa del ministro dell'Interno

La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha condannato la perquisizione effettuata dalla Procura generale del paese sudamericano nella casa del ministro dell'Interno, Juan José Santiváñez, nell'ambito di un'indagine che lo vede accusato per il presunto reato di abuso di autorità.

Lo riporta il sito del quotidiano El Comercio.

Durante una riunione multisettoriale nel Centro operativo delle Emergenze di Lima per coordinare le azioni contro le piogge e le inondazioni di quest'anno, Boluarte, con al suo fianco Santiváñez, ha detto che "possono perquisire la casa di tutti i ministri se vogliono, possono perquisire l'ufficio di tutti i ministri se così dispone la procura che sta giocando con questa cattiva stampa per dare un golpe bianco", ha detto la presidente aggiungendo che "oggi i colpi di Stato non li fa più l'Esercito, ma la Procura generale." "A chi protegge La procura? Odebrecht (multinazionale brasiliana coinvolta nella Lava Jato peruviana), il Club delle costruzioni, l'OAS (altra multinazionale verde-oro)? A chi protegge la procura che attenta contro ministri attenti e onesti?", ha aggiunto Boluarte.

In serata, dopo le dichiarazioni della presidente, la Procura del Perù ha chiesto alla Corte suprema di proibire l'uscita dal paese andino al ministro degli interni, Juan José Santiváñez, nel quadro delle indagini per il presunto crimine di abuso di autorità che aveva portato alla perquisizione della sua abitazione questa mattina. Dal canto suo, l'ong Istituto Stampa e Società, l'Ypis, ha esortato Boluarte a rispettare l'indipendenza della stampa e della procura.



