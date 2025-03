Argentina, i dipendenti pubblici scioperano contro Milei

L'Associazione dei lavoratori dello stato (Ate), il più grande sindacato dei dipendenti del settore pubblico in Argentina, ha indetto una protesta a partire dalle 9,30 di mercoledì 5 marzo a Buenos Aires contro la nuova ondata di licenziamenti nella Pubblica Amministrazione lanciata dal governo di Javier Milei. "Il presidente Milei nega la giustizia sociale fin dal primo giorno e non ha mai considerato che lo Stato deve gestire il bene comune e promuovere lo sviluppo umano", ha detto il segretario generale dell'Ate in occasione della presentazione della protesta. "Tagliano servizi pubblici essenziali senza giustificazione o argomento tecnico o professionale", ha aggiunto, annunciando che il prossimo 11 marzo il sindacato si riunirà per decidere le prossime mobilitazioni necessarie per "moltiplicare le proteste" contro l'esecutivo.



