Venezuela, l'Onu invoca negoziati urgenti tra le forze politiche

L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Türk, ha invocato l'avvio "urgente" di negoziati tra i diversi attori politici venezuelani con l'obiettivo di "concordare una via praticabile da seguire" per favorire una pacificazione nel Paese. In occasione della presentazione di un report sulla situazione dei diritti e delle libertà fondamentali nel mondo, ripreso dai media venezuelani, Türk ha dedicato grande spazio al dossier Venezuela. Dopo la contestata rielezione del presidente Nicolas Maduro, il commissario ha auspicato che i prossimi appuntamenti elettorali in Venezuela siano "trasparenti, inclusivi, pacifici e pienamente in linea con gli standard internazionali sui diritti umani".

In questo ambito ha anche insistito sulla richiesta di rilascio di tutte le persone ancora in detenzione arbitraria per aver preso parte alle proteste a seguito delle presidenziali del 28 luglio.

Türk ha poi messo in guardia contro l'uso dei migranti - anche venezuelani -come "capri espiatori" nelle campagne elettorali occidentali, in un momento in cui le società soffrono di una crescente polarizzazione e divisione. Migranti e rifugiati "vengono spesso etichettati come clandestini, criminali, parassiti o peggio" e "la disumanizzazione è spesso utilizzata come fase preliminare per trattare un intero gruppo come se fosse straniero, indegno dei diritti fondamentali di cui tutti godiamo. È un pericoloso precursore dell'odio e della violenza e quando si verifica, bisogna denunciarlo", ha detto.





