Nordio in Argentina, 'giro copernicano nelle relazioni'

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha affermato che la cooperazione con l'Argentina sui temi della Giustizia ha registrato un "giro copernicano" grazie alle "concordanze non di facciata" con l'attuale governo di Javier Milei.

Lo ha dichiarato in una conferenza stampa al termine della riunione tenuta oggi a Buenos Aires con il suo pari argentino, Mariano Cuneo Libarona, la seconda in meno di un mese dopo l'incontro a Roma del 18 febbraio.

"Siamo molto orgogliosi del fatto che le nostre relazioni siano riprese con forza e vigore dopo che, negli anni scorsi i rapporti erano stati un po' sospesi", ha affermato il guardasigilli, sottolineando che al centro dell'agenda bilaterale sono i temi "della lotta contro la criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro" ma anche "i settori dove noi siamo più esperti come le leggi antimafia".

Tra i punti in agenda della riunione anche il caso dell'ex Br Leonardo Bertulazzi. Su questo tema Nordio non ha commentato le recenti indiscrezioni su una recente sentenza della giustizia argentina che avrebbe concesso la richiesta di estradizione italiana e che questa sarebbe già stata appellata alla Corte Suprema.

"Si tratta di un tema che in prima battuta riguarda la giustizia argentina per cui nutriamo il massimo rispetto", ha affermato il ministro, che ha ringraziato comunque il governo di Buenos Aires "per quello che ha fatto" e "perché ha mostrato su questo tema una grande sensibilità".

Su quest'ultimo punto il ministro argentino Libarona ha affermato che "pur nel rispetto dell'indipendenza della magistratura il nostro governo ha dato un segnale molto chiaro".

"Abbiamo riscontrato moltissimi casi di rifugiati ai quali non spettava lo status, ma vedremo cosa decide la giustizia", ha aggiunto.



