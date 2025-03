Milei, 'da sempre sono allineato con gli Usa sull'Ucraina'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha smentito di aver cambiato la sua posizione riguardo il conflitto in Ucraina dopo che Buenos Aires si è allineata con gli Usa nell'ultima votazione alle Nazioni Unite astenendosi dal condannare l'invasione russa.

"Ho sempre detto che la mia politica estera sarebbe stata allineata con gli Stati Uniti e con Israele, quindi non vedo nessuna contraddizione", ha affermato a riguardo Milei in un'intervista televisiva.

"Trump sta lavorando attivamente sulla pace tra Ucraina e Russia così come sulla pace in Medio Oriente e io come Trump sono a favore della pace e che cessino le morti", ha aggiunto il presidente argentino.

Fin da prima della vittoria alle elezioni presidenziali del 2023, ancora come candidato, Milei si era espresso in modo deciso contro l'invasione russa e a difesa di Zelensky.

Tale presa di posizione era stata riconosciuta dallo stesso presidente ucraino, che decise a sorpresa di accettare l'invito dell'argentino ad assistere alla cerimonia di insediamento il 10 dicembre del 2023 a Buenos Aires.

L'indubbia sintonia venne poi suggellata anche con l'incontro al summit per la pace di Ginevra di giugno del 2024, e in quell'occasione Zelensky fece omaggio a Milei dell'onorificenza dell'Ordine della Libertà per il suo impegno a difesa dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina.





