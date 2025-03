L'Uruguay cambia, 'non riconosciamo né Maduro né González'

L'Uruguay cambia la sua posizione in merito al Venezuela, non riconoscendo né Nicolás Maduro né Edmundo González Urrutia come presidenti del paese sudamericano. Lo ha chiarito Mario Lubetkin, il nuovo ministro degli Affari Esteri uruguaiano nel governo di centro-sinistra del presidente Yamandú Orsi, secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo El Mundo.

"Non riconosciamo né a Maduro, né al presidente che ha affermato di aver trionfato secondo i verbali che ha mostrato su internet", ha detto il cancelliere, aggiungendo che "se esistono gli accordi di pace di Oslo (del 1993, tra Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, l'Olp), perché non possono esistere quelli di Montevideo (sul Venezuela)?" Il precedente governo di Luis Lacalle Pou, a capo di una coalizione di centro-destra, aveva invece riconosciuto come presidente eletto González, che lo scorso 4 gennaio a Montevideo aveva ricevuto un enfatico sostegno dall'ex presidente.



