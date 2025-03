La giustizia venezuelana rilascia altri 110 detenuti politici

La procura generale del Venezuela ha annunciato che, in coordinamento con la magistratura, ha deciso di rilasciare altre 110 persone arrestate dalle forze di sicurezza durante le proteste "violente e criminali" avvenute nel Paese in seguito alle contestate elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui l'opposizione ha denunciato brogli elettorali per favorire l'elezione di Nicolás Maduro.

In una pubblicazione sui social media la procura ha precisato che sono già oltre 2000 i dissidenti che hanno ricevuto "benefici processuali" nel "rispetto dei principi di garanzia previsti dalla Costituzione". "Il pubblico ministero garantisce la sua buona fede continuando a lavorare in difesa della pace della giustizia e dei diritti umani", ha affermato il procuratore Tarek William Saab.



