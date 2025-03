Imprese contro Milei per le nomine imposte dei giudici supremi

Due delle più grandi entità imprenditoriali argentine hanno criticato la nomina di due giudici della Corte Suprema tramite decreto da parte del presidente Javier Milei, dopo che dalla loro indicazione lo scorso marzo il capo dello stato non era riuscito a ottenere il voto di due terzi dei senatori, necessario secondo la Costituzione per approvare la scelta. Secondo la Camera di commercio degli Stati Uniti in Argentina (AnCham) e l'Istituto per lo sviluppo imprenditoriale dell'Argentina (Idea) la nomina di Javier Milei incide sulla necessaria prevedibilità che il Paese deve dimostrare per attrarre investimenti esteri.

"La scelta straordinaria e temporanea di due giudici della Corte Suprema potrebbe ostacolare gli sforzi economici e incidere sulla prevedibilità di cui il Paese ha bisogno per consolidare la propria crescita", ha affermato in una nota l'AnCham, che comprende oltre 700 aziende. "La mancanza di regole chiare erode la fiducia degli attori economici e allontana gli investimenti", ha affermato AnCham.

"Come rappresentanti del settore imprenditoriale, invitiamo tutti i rami del governo a rafforzare le istituzioni, condizione essenziale per generare la fiducia che ci consentirà di attrarre investimenti, così necessari per il futuro sviluppo del Paese", ha sostenuto l'Idea.

La nomina dell'avvocato García-Mansilla e del giudice federale Ariel Lijo ha aperto una nuova crisi nel governo Milei, già scosso dallo scandalo della criptovaluta $Libra. Da quando inoltre i due erano stati nominati nell'aprile 2024, numerose organizzazioni per i diritti umani e della società civile avevano espresso preoccupazione in merito alle posizioni di García-Mansilla sui diritti sessuali e riproduttivi e al curriculum di Lijo come giudice federale che affronta cinque indagini disciplinari pendenti, delle 29 presentate contro di lui presso il Consiglio della magistratura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA