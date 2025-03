Cile, avviato processo di esproprio della Colonia degli orrori

Il governo cileno ha avviato il processo di esproprio dei terreni dell'ex Colonia Dignidad, un luogo di orrori e di torture, rifugio per una setta guidata per tre decenni dall'ex militare nazista Paul Schäfer, e centro di detenzione clandestino durante la dittatura di Pinochet. Il piano è stato comunicato dal ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, Jaime Gajardo, e dal ministro dell'Edilizia e dell'Urbanistica, Carlos Montes.

Colonia Dignidad, a 300 km da Santiago del Cile, fu fondata nel 1961 da Schäfer e dai suoi seguaci. Tutti gli abitanti erano prigionieri in una sorta di Stato dentro lo Stato e vivevano secondo le regole autocratiche imposte dal fondatore.

Gli abitanti erano segregati per sesso. Proibiti tv, telefono e calendari, obbligatorio indossare vestiti di foggia bavarese e cantare canzoni in tedesco. Per mantenere la disciplina c'erano i pestaggi e le torture. Infine, furono rilevate anche molestie su bambini.

Con l'arrivo di Pinochet al potere, Schafer gli permise di usare Colonia Dignidad come campo torture per i prigionieri politici. L'ex militare nazista fu arrestato nel 2005 in Argentina ed estradato in Cile, dove rimase in prigione fino alla sua morte nel 2010.



