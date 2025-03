Bolivia, 31 morti in un incidente stradale tra Potosí ed Oruro

Aumenta a 31 morti e a 22 feriti il tragico bilancio dello scontro nel sud-est della Bolivia tra un autobus che trasportava 49 passeggeri più l'autista e una monovolume, con a bordo tre persone.

"Secondo i medici legali e all'obitorio dell'ospedale Daniel Bracamonte di Potosí, qui ci sono 31 persone senza vita tra uomini, donne e bambini, purtroppo coinvolti in questo tragico incidente. Inoltre ci sono 22 feriti, 14 dei quali ricoverati nello stesso ospedale", ha detto poco fa il portavoce del comando dipartimentale della polizia di Potosí, Limberth Choque, a Rtp Bolivia.

Il bus dell'impresa Challapata era partito da Oruro, che in questi giorni celebra il suo famoso carnevale proclamato Patrimonio dell'Umanità, per raggiungere Potosi, nel sud-est del paese andino.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del villaggio di Leñas, a 90 chilometri da Potosí, dove l'autobus si è scontrato alle prime ore dell'alba con la monovolume che proveniva dalla direzione opposta, precipitando per 800 metri in un burrone.

"Questo è il dato ufficiale che abbiamo al momento", ha aggiunto Choque, aggiungendo che "adesso inizia il lavoro più doloroso in questo caso, che è il riconoscimento delle vittime e, al termine, il medico legale emetterà i certificati di decesso per consegnare le salme alle famiglie colpite da questo terribile lutto".

Non è ancora ufficiale la lista delle vittime. Le autorità locali stanno verificando se vi erano turisti stranieri, provenienti da Oruro, mentre è già noto che i tre passeggeri della monovolume erano tutti boliviani e membri di una stessa famiglia.



