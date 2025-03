Al Sambódromo di Rio de Janeiro sfilano le prime quattro scuole

Quattro scuole di samba hanno inaugurato le sfilate del Gruppo Speciale del carnevale di Rio de Janeiro. Quest'anno il tema portante degli spettacoli al Sambodromo Sapucai disegnato sono Oxum e altre divinità della tradizione africana, come il Candomblé e l'Umbanda. E per la prima volta le esibizioni delle 12 associazioni di élite sono state suddivise in tre giorni (domenica, martedì e mercoledì), secondo quanto ricorda Agência Brasil. Ad aprire il Gruppo speciale in questo nuovo formato è stata la Unidos de Padre Miguel, scuola del quartiere della zona ovest di Rio che torna nell'élite del samba dopo 53 anni, con un omaggio a Iyá Nassô, una delle fondatrici del Candomblé da Barroquinha, a Bahia, che ha dato origine al Terreiro Casa Branca do Engenho Velho, il tempio religioso di matrice africana più antico del Paese. A seguire è stata l'Imperatriz Leopoldinense, di Ramos, nella zona nord della città, che ha nove titoli nel gruppo d'élite, l'ultimo dei quali nel 2023. La scuola ha presentato il mito del viaggio di Oxalá verso il regno di Oyò, all'origine della cerimonia dell'acqua praticata nei templi candomble di tutto il Brasile.

La terza scuola, Unidos do Viradouro, di Niterói ha cercato invece il suo quarto titolo con un omaggio al leader dei quilombos di Catucá, a Pernambuco, João Batista, noto come Malunguinho, perseguitato e ucciso dalle autorità imperiali nel 1835. A chiudere la prima serata è stata la Estação Primeira de Mangueira, della zona nord di Rio, detentrice di 20 titoli, con l'esaltazione della cultura bantu.



