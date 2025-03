Uruguay, Nordio incontra vicesegretario alla presidenza Díaz

Il ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, a Montevideo per partecipare all'insediamento del presidente dell'Uruguay, Yamandú Orsi, ha avuto un importante incontro in tema di cooperazione col vicesegretario alla Presidenza, Jorge Díaz a Montevideo.

Díaz è considerato il candidato alla guida alla guida del ministero della Giustizia del Paese sudamericano, che sarà probabilmente ricostituito durante il governo presieduto da Orsi, dopo essere stato soppresso alla fine della dittatura negli anni '80. Un dossier su cui è stato richiesto anche un contributo all'Italia.

L'incontro si è svolto con l'obiettivo di consolidare e intensificare le relazioni tra i due Paesi nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, che ha rafforzato le sue ramificazioni in Uruguay col traffico di droga e riciclaggio di denaro, tra la crescente preoccupazione delle autorità locali anche per possibili legami tra la 'ndrangheta e le organizzazioni criminali sudamericane.

Il governo del Paese sudamericano ha chiesto sostegno all'Italia nell'ambito del processo di ricostituzione del ministero della Giustizia, anche sotto il profilo normativo e strutturale, per dotarsi di strumenti adeguati alle sue finalità.

Il ministro Nordio ha ricordato ai presenti l'esperienza italiana in questo campo, maturata in almeno 30 anni di lotta alla mafia, e il vicesegretario Díaz ha sottolineato l'ammirazione che i membri del nuovo governo nutrono per l'Italia, che ha motivato la richiesta di assistenza.



