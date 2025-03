Uruguay, il presidente Orsi nomina i membri del suo governo

Il presidente uruguaiano Yamandú Orsi ha nominato i nuovi funzionari del suo governo, tra cui il segretario e il vicesegretario della Presidenza, diversi ministri e il direttore dell'Ufficio pianificazione e bilancio.

Nel corso di una cerimonia tenutasi in Piazza Indipendenza, dopo l'atto di passaggio delle consegne presidenziali, i ministri entranti hanno firmato i documenti e hanno formalmente assunto l'incarico.

Alejandro Sánchez, politico e legislatore del Frente Amplio, è stato nominato segretario della Presidenza, mentre Jorge Díaz, ex procuratore della Corte Suprema ed ex procuratore generale della Nazione, ha assunto il ruolo di vicesegretario.

Tra le posizioni annunciate ci sono Rodrigo Arim, direttore dell'Ufficio di pianificazione e bilancio, Sandra Lazo, ministra della Difesa, Carlos Negro, ministro degli Interni, Gabriel Oddone, ministro dell'Economia, Mario Lubetkin, ministro degli Affari esteri, Alfredo Fratti, ministro dell'Agricoltura, Fernanda Cardona, ministra dell'Industria, Pablo Menoni, ministro del Turismo, Lucía Etcheverry, ministra dei Trasporti, José Carlos Mahía, ministro dell'Istruzione e della Cultura, Cristina Lustemberg, ministra della Salute, Juan Castillo, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Cecilia Cairo, ministra dell'Edilizia abitativa, Gonzalo Civila, ministro dello Sviluppo sociale, ed Edgardo Ortuño, ministro dell'Ambiente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA