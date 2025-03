Panama verso l'Europa per uscire da liste paradisi fiscali

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha espresso l'intenzione di rafforzare i rapporti con i Paesi europei per promuovere una strategia volta a rimuovere il Paese dalle "liste discriminatorie" dei paradisi fiscali stilate dall'Ue e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo riportano i media internazionali.

Mulino ha parlato oggi della sua strategia con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il re Felipe di Spagna a margine dell'insediamento del presidente dell'Uruguay Yamandú Orsi a Montevideo.

Il capo dello Stato aveva giustificato nei giorni scorsi il rafforzamento delle ambasciate di Madrid e Parigi sostenendo l'importanza degli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo con l'Ue. Il governo panamense ha aggiunto che anche le missioni a Roma e Bruxelles sono incluse in questa strategia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA