Guatemala: il presidente, 'Mi piace il modello uruguaiano'

Il 52° presidente del Guatemala, Bernardo Arévalo, figlio dell'ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, che governò il Paese centroamericano dal 1945 al 1951, è nato in Uruguay nel 1958, durante l'esilio dei suoi genitori.

Sessantasei anni e mezzo dopo, il capo dello Stato è tornato nella sua terra natale, senza contare una breve visita nel 1994, in occasione dell'insediamento di Yamandú Orsí.

Intervistato dai media della nazione sudamericana, che gli hanno chiesto la sua opinione sulla politica economica locale che ha permesso di ridurre il tasso di povertà dal 40% dopo la crisi del 2002 al 10% attuale, Arévalo ha affermato: "L'Uruguay è un esempio di combinazione tra democrazia e giustizia sociale".

"Il Paese - ha aggiunto - ha raggiunto un livello considerevole di sviluppo umano. In diversi indicatori ha standard europei, il che lo distanzia dal resto dell'America Latina. Ho simpatia per il modello uruguaiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA