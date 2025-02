Uruguay, si insedia oggi il nuovo presidente Yamandú Orsi

Yamandú Orsi, di centro-sinistra, si insedia come presidente dell'Uruguay questo sabato 1 marzo. La cerimonia di insediamento si terrà nella Piazza Indipendenza di Montevideo. Lo riporta il sito del quotidiano uruguaiano El País.

La cerimonia inizierà formalmente alle 14 e si prevede che pochi minuti prima, Yamandú Orsi e la vicepresidente Carolina Cosse, arrivino in Parlamento.

Secondo quanto disposto dal protocollo, Orsi e la sua vice, davanti ad entrambe le Camere riunite in plenaria, presteranno il giuramento come prevede la Costituzione del paese sudamericano.

Una volta conclusa la cerimonia in Parlamento, Orsi e Cosse si trasferiranno in auto elettrica fino a Piazza Indipendenza intorno alle 16.30 dove saranno ricevuti dal presidente uscente Luis Lacalle Pou, di centro-destra, per il passaggio della fascia presidenziale.

Alla cerimonia di insediamento saranno presenti, tra gli altri, il re di Spagna, Felipe VI, ed i presidenti di Germania, Brasile, Cile, Colombia, Bolivia e Paraguay.



