Santiago Peña, 'mi sto gustando la democrazia dell'Uruguay'

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha dichiarato all'uscita del parlamento uruguaiano dopo avere assistito all'insediamento del nuovo presidente Yamandú Orsi, che si sta "gustando la democrazia e i cambiamenti che avvengono in Uruguay senza traumi, pur cambiando di colore politico" "In questo mondo così polarizzato essere qui è una enorme soddisfazione. Ci sentiamo vicini nell'affetto e sentiamo questa festa civica dell'Uruguay anche come nostra", ha sottolineato il presidente paraguayano secondo quanto riportato dal sito del quotidiano di Montevideo, El País.

"Come membri fondatori del Mercosur vediamo nell'Uruguay un alleato naturale. Abbiamo bisogno di rilanciare e dinamizzare il Mercosur e non ho dubbi che nel presidente Orsi avremo un grande alleato", ha concluso Peña.



