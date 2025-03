Panama, crolla il flusso dei migranti nella giungla del Darien

È crollato del 96% rispetto a gennaio il numero di migranti che hanno attraversato il confine tra Colombia e Panama passando attraverso l'inospitale giungla del Darien nel mese di febbraio.

Si tratta di poco più di 400 migranti, quasi tutti venezuelani, colombiani ed ecuatoriani. Lo ha riferito il presidente panamense José Raúl Mulino e lo riporta il sito di Voice of America.

"Si è registrata una diminuzione del 96% dei migranti che entravano da Darién verso nord questo mese", ha dichiarato Mulino in conferenza stampa, specificando che "tra i 400 e i 410 migranti" sono entrati nel suo paese attraverso il confine colombiano.

Il presidente panamense ha aggiunto che è diminuita anche la quantità di immigrati provenienti da voli dagli Stati Uniti. Di quelli arrivati, 129 si sono già trasferiti fuori da Panama, 58 sono in fase di acquisto dei biglietti aerei e 112 si trovano a San Vicente, nel Darién.



