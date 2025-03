Lula, 'grottesco il battibecco tra Trump e Zelensky'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha definito lo scontro verbale tra i suoi omologhi degli Stati Uniti e dell'Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, come una "scena grottesca". Dall'Uruguay, dove si trova per assistere alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Paese, Yamandù Orsi, Lula ha dichiarato ai media locali che "io, sinceramente, non sono un diplomatico, ma credo che nella diplomazia, da quando la Terra e la diplomazia sono state create, non si fosse mai vista una scena così grottesca, così irrispettosa", ha affermato.

Lula ha aggiunto che Zelensky è stato "umiliato" da Trump e ha sostenuto che l'Unione Europea è uscita "danneggiata". Lula ha anche rivelato di aver parlato dell'accaduto con Franz-Walter Steinmeier, il presidente della Germania, anche lui a Montevideo per l'insediamento di Orsi.



