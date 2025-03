La Guyana denuncia l'incursione di una nave militare venezuelana

La Guyana ha denunciato la presenza di una nave militare venezuelana nelle vicinanze di un blocco petrolifero situato nell'Essequibo, una regione che appartiene a Georgetown ma è stata annessa, per ora solo sulle carte geografiche, da Caracas tramite un discusso referendum il 3 dicembre del 2023. "Verso le 7 del mattino di oggi, un pattugliatore della marina venezuelana è entrato nelle acque della Guyana", ha dichiarato il presidente del paese, Irfaan Ali, aggiungendo tramite un comunicato che "durante questa incursione, la nave venezuelana si è avvicinata a diversi beni nelle nostre acque esclusive".

Secondo quanto riporta Afp, al momento le forze armate venezuelane non hanno fatto commenti in merito alla denuncia odierna di Irfaan Ali.

L'episodio avviene dopo i fatti del 17 febbraio scorso, quando le Forze di difesa della Guyana denunciarono che sei dei loro soldati erano stati attaccati e feriti sul confine da membri di una banda criminale venezuelana.



