Il Messico, 'grande futuro collaborando con gli Usa'

"Messico e Stati Uniti hanno un grande futuro lavorando insieme", ha affermato il ministro dell'Economia del Paese latinoamericano, Marcelo Ebrard, dopo un incontro a Washington con il segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante commerciale Jamieson Greer.

In un messaggio su X, il funzionario messicano non ha fornito informazioni su un possibile accordo che eviterebbe l'imposizione di tariffe sulle esportazioni messicane a partire dal 4 marzo, ma ha descritto la riunione come "cordiale".

In un altro post, il ministero degli Affari esteri messicano ha affermato che continua il dialogo economico e commerciale tra le due nazioni.



