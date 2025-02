Vicepresidente Colombia, 'ho ricevuto minacce di morte'

La vicepresidente della Colombia ha reso noto di aver ricevuto minacce di morte: Francia Márquez non ha fatto nomi, ma è convinta che le minacce siano il diretto risultato della sua lotta alla corruzione. "Oggi, la mia vita è in pericolo. Denunciare la corruzione e indicare ciò che è sbagliato ha le sue conseguenze. Non mi hanno attaccato con argomenti, ma con minacce contro la mia vita e quella della mia famiglia. Ma non mi metteranno a tacere", ha affermato Márquez in una lettera aperta pubblicata dai principali media colombiani.

Nella missiva la vicepresidente ha spiegato il suo lavoro alla guida del ministero dell'Uguaglianza, che dovrebbe passare a un'altra persona nell'ambito di un rimpasto, sostenendo di aver costruito un'istituzione da zero e di aver subito il rigore della burocrazia. "Il mio impegno con la Colombia non finisce qui. Continuerò a lavorare per la gente e non mi fermerò fino a portare l'uguaglianza e l'equità in ogni angolo della Colombia", ha affermato.



