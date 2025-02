Sul Cristo Redentore di Rio proiettata l'immagine del Papa

Il santuario del Cristo Redentore di Rio de Janeiro ha proiettato l'immagine di papa Francesco sull'iconico monumento carioca per augurare una pronta guarigione al pontefice 88 enne ricoverato da due settimane al Policlinico Gemelli di Roma. L'immagine è accompagnata dal messaggio "Forza, Santo Padre" in diverse lingue. "Il Cristo Redentore si illumina con un messaggio di speranza e di unità.

Ci uniamo alla preghiera per Papa Francesco, inviandogli forza per il suo recupero. Dovunque tu sia, unisciti a questa catena di fede solidarietà e speranza", si legge in un messaggio su Instagram.



