Rep. Dominicana dichiara le gang haitiane gruppi terroristici

Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha annunciato che le gang di Haiti verranno dichiarate come "organizzazioni terroristiche". Lo ha detto parlando in Parlamento per la sua prima rendicontazione del secondo mandato confermando la linea dura adottata nei confronti del dramma che attraversa il Paese vicino e ribadendo le critiche alla comunità internazionale per l'incapacità di gestire la crisi.

"Qualsiasi persona appartenente a una di queste bande che entri nel territorio dominicano sarà perseguita, arrestata e processata secondo le leggi antiterrorismo del nostro Paese", ha avvertito il presidente. "Le nostre forze di sicurezza sono state avvertite di agire con la massima severità in casi come questi".



