Messico, i narcos estradati erano una minaccia per la sicurezza

I 29 narcos estradati nelle ultime ore dal Messico agli Usa "rappresentavano una minaccia per la sicurezza nazionale".

Lo afferma il ministro della Sicurezza del Messico, Omar García Harfuch, precisando che "c'era un rischio concreto che alcuni dei detenuti la cui estradizione era richiesta dagli Usa venissero liberati o riuscissero a dilatare la loro estradizione".

"Tenendo conto di questi elementi abbiamo considerato che rappresentavano una minaccia per il Messico e per gli Stati Uniti e in coordinamento con la Procura della Repubblica abbiamo proceduto a realizzare il loto trasferimento", ha aggiunto.





