Lula valuta tagli dazi a import grano per ridurre l'inflazione

Il governo brasiliano sta valutando la possibilità di importare grano per frenare l'aumento del prezzo del pane, in un contesto di inflazione che ha colpito soprattutto le famiglie a basso reddito.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mostrato interesse di fronte all'idea di ridurre i dazi sulle importazioni di grano, olio da cucina e altri prodotti, proposta dal ministro della Casa Civile Rui Costa e dal responsabile dello Sviluppo agrario Paulo Teixeira, anche se nell'esecutivo non mancano le resistenze. Lula valuterà la questione in una seduta con la commissione interministeriale competente fissata per oggi.





