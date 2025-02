Lula organizza un summit progressista in Uruguay

La cerimonia di insediamento del leader progressista Yamandú Orsi alla presidenza dell'Uruguay sarà occasione anche per un vertice dei presidenti progressisti del Sudamerica che si terrà nella notte di oggi (ora locale) a Montevideo. L'informazione è stata confermata all'ANSA dall'ufficio stampa del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, promotore dell'incontro che si terrà nella residenza ufficiale dell'ambasciatore Marcos Raposo Lopes e che vedrà presenti oltre all'uruguaiano Yamandú Orsi, anche il colombiano Gustavo Petro e il cileno Gabriel Boric.

Sul contenuto dell'incontro ha dato alcuni indizi lo stesso Petro, rivelando in un discorso di aver modificato la sua agenda per poter partecipare alla riunione. "Se l'America Latina non si unisce in questo momento ne rimarranno solo dei pezzettini, perché la situazione è molto difficile e bisogna rimanere uniti nell'avversità", ha detto Petro.

Alla cerimonia di domani sono attesi 185 rappresentanti di 65 Paesi, tra cui i presidenti di Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Honduras, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana, Guatemala e il re di Spagna. Assente invece il presidente argentino Javier Milei, che ha addotto questioni di agenda per giustificare il forfait.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA