El Salvador, subito azioni di bilancio accordate con il Fmi

In El Salvador, l'aggiustamento fiscale concordato con il Fondo monetario internazionale nel quadro dell'accordo di finanziamento da 1,4 miliardi di dollari inizierà quest'anno, con azioni equivalenti a 1,5 punti percentuali del prodotto interno lordo, ha informato il ministero delle Finanze.

Il programma concordato con l'organizzazione internazionale prevede azioni di bilancio equivalenti a 3,5 punti percentuali del Pil su un periodo di tre anni.

Prima che l'approvazione fosse resa pubblica, il ministero delle Finanze ha presentato all'Assemblea legislativa una richiesta di ratifica delle condizioni di finanziamento e della lettera d'intenti, che è stata approvata con una deroga alla procedura dal partito al governo e dai suoi alleati.

Attraverso il Piano 2025-2027, pubblicato sul portale della Trasparenza fiscale, il governo ha precisato che l'adeguamento inizierà quest'anno con 1,5 punti percentuali, mentre in ciascuno dei due anni successivi saranno realizzate azioni dell'1%. Quest'anno la meta sarà impostata su un aumento delle entrate dello 0,2% e da un contenimento della spesa dell'1,3%.

"Queste misure sono già incluse nella legge di bilancio 2025", ha affermato il governo nel rapporto, sottolineando che in questo contesto sono stati sospesi gli aumenti salariali e il livellamento dei dipendenti pubblici.



