Dopo la Fao, il Nicaragua abbandona anche l'Oim e l'Ilo

Dopo avere abbandonato la FAO e il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite, il Nicaragua continua la sua uscita dagli organismi dell'Onu. Oggi, infatti, Rosario Murillo, la 'copresidente' (il titolo introdotto dalla nuova costituzione) e moglie del presidente Daniel Ortega, ha ritirato il paese centroamericano dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Oim, e dall'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Oil, accusandole di "ingerenza e di destabilizzazione", come riporta il sito del quotidiano nicaraguense La Prensa.

Murillo ha letto le comunicazioni inviate dal ministro degli Esteri del Nicaragua, Valdrack Jantschke, all'Ilo che all'Oim, sostenendo che le due organizzazioni Onu non compiono le loro funzioni e interferiscono negli affari interni del paese e, per questo, il suo governo ha deciso di ritirare il Nicaragua da entrambe e di ordinare la chiusura dei loro uffici a Managua.

Jantschke ha notificato al direttore generale dell'Ilo, Gilbert F. Houngbo, che "le decisioni prese dal Consiglio amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono di parte, mancano di obiettività, si basano su informazioni distorte e su rapporti di organismi che si prestano alle manovre di coloro che continuano a minare la pace dei nicaraguensi", ha detto Murillo.

Jantschke ha inviato una comunicazione analoga anche alla direttrice dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Amy Pope, in cui sottolinea che "ci ritiriamo dall'Oim perché rifiutiamo tutte le informazioni false, dannose e irresponsabili pubblicate da quell'organismo che, invece, dovrebbero essere per il bene di tutti", ha detto Murillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA