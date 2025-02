Cuba, sono riprese le scarcerazioni dei prigionieri politici

Cinque prigionieri politici sono stati liberati nelle ultime ore dal governo cubano, che ha ripreso così le scarcerazioni promesse a Papa Francesco, iniziate all'inizio del mese scorso e interrotte il 20 gennaio, lo stesso giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Tra i prigionieri politici liberati oggi c'è Andy Alexis Martín Pérez, un manifestante dell'11 luglio 2021 che stava scontando una condanna a 10 anni e sei mesi nel carcere di Agüica vicino alla città di Colón, riporta il sito Martí Noticias.

Secondo quanto riportato dall'ong Prisoners Defenders è stato liberato anche Arocha Arocha, un altro manifestante dell'11 luglio di 4 anni fa a Santiago de Cuba Il 55enne si trovava nel carcere di Boniato, era stato arrestato insieme a suo figlio, Iván Arocha Quiala (ancora in prigione) e, come lui, era stato condannato a 10 anni per i reati di attentato, disordini pubblici, oltraggio, resistenza, istigazione a delinquere, diffamazione delle istituzioni e propagazione di epidemie.

Liberato anche Ohaurys Rondón, membro del Movimento Oppositori per una Nuova Repubblica (Monr), che era detenuto nel carcere 1580 di San Miguel del Padrón, a L'Avana.

L'organizzazione Giustizia 11J ha riportato altri due casi di "libertà condizionata" per Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez e Yaquelin Castillo García, che scontavano condanne a 10 e 11 anni di carcere.

Con queste scarcerazioni, secondo quanto riportato dal sito 14yMedio, sono 214 i prigionieri politici messi in libertà sui 553 annunciati a inizio gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA