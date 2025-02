Brasilia elogia il modello economico italiano, è un riferimento

Il vicepresidente brasiliano, Geraldo Alckmin, ha elogiato il modello economico italiano, citandolo come riferimento da osservare.

La dichiarazione è stata rilasciata in occasione del lancio della gara d'appalto per la costruzione del tunnel Santos-Guarujá nello Stato di San Paolo.

Il progetto, il cui costo è stimato in 6 miliardi di reais, favorirà la logistica e contribuirà allo "sviluppo" del porto di Santos, il più grande dell'America Latina e da cui parte delle esportazioni brasiliane sono destinate all'Unione Europea.





