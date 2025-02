Brasile, verso nuovo no dell'Ibama alle trivelle in Amazzonia

Il dipartimento tecnico dell'Ibama, agenzia legata al Ministero dell'Ambiente brasiliano, con un parere attualmente secretato, raccomanda di respingere la richiesta della compagnia petrolifera statale Petrobraes per una licenza per trivellare il blocco Fza-m-59, al largo della foce del Rio delle Amazzoni. Lo riporta il quotidiano O Globo. La decisione finale spetta a Rodrigo Agostinho, presidente dell'Ibama, che la scorsa settimana ha dichiarato di essere sotto pressione.

In passato, l'agenzia ha negato la licenza per la trivellazione offshore nell'area, citando il rischio ambientale in caso di fuoriuscita di petrolio.

La questione è fonte di conflitto tra la ministra dell'Ambiente Marina Silva, che questa settimana ha criticato i "negazionisti" del cambiamento climatico, e il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, che insiste sull'esplorazione.



