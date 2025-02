Bolivia, il governo Arce 'festeggia' l'uscita di Morales dal Mas

Il governo boliviano ha accolto con entusiasmo la decisione dell'ex presidente Evo Morales di abbandonare il Movimento al Socialismo (Mas) al termine di un lungo braccio di ferro interno al partito con il capo dello stato in carica Luis Arce.

"Siamo molto contenti che Evo Morales se ne vada. Ci fa un favore enorme, era una persona che ci stava arrecando molti danni. Spero che il resto dei tesserati della sua corrente facciano lo stesso", ha detto il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, nel corso di una conferenza stampa. "Adesso potremo lavorare in pace per definire le candidature per le elezioni del 2025", ha aggiunto.

L'annuncio del formale abbandono dal Mas di Morales - e di 1.500 suoi fedelissimi - era stato fatto dallo stesso leader indigeno, fondatore del partito in cui ha militato per 30 anni e governato il Paese tra il 2006 e il 2019.

In precedenza Morales aveva annunciato la sua candidatura alla presidenza con il partito Fronte per la Vittoria (Fpv), nonostante sia stato dichiarato ineleggibile dalla Corte suprema e sia ricercato dalla giustizia per un'accusa di violenza sessuale. Morales considera l'impedimento giudiziario e l'inchiesta ai suoi danni parte di una strategia politica illegittima di Arce per impedirgli di candidarsi alle elezioni.





