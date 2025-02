Perù, la Cpi amplia la denuncia contro Dina Boluarte

La Corte Penale Internazionale, la Cpi, ha formalizzato l'ampliamento della denuncia contro la presidente del Perù Dina Boluarte, indagata per la morte di oltre 50 persone ed il ferimento di 344 durante le proteste represse dalle forze dell'ordine tra il dicembre del 2022 e il febbraio del 2023.

"L'ampliamento a cui facciamo riferimento si basa sulla necessità di completare informazioni concrete su quanto accaduto negli ultimi mesi in relazione a tali fatti e alla situazione delle vittime, in conformità con i requisiti giuridici della Cpi", si legge nel comunicato, riportato nel sito del quotidiano peruviano La República.

Dopo aver assunto la guida del Perù in seguito alla destituzione di Pedro Castillo, autore di un fallito golpe e di cui Boluarte era la vice, in diverse regioni del Perù tra cui Apurímac, Ayacucho e Arequipa e Puno (tutte nel sud del paese e quest'ultima sul lago Titicaca, al confine con la Bolivia) iniziarono manifestazioni per chiedere la convocazione di elezioni anticipate. I manifestanti bloccarono numerose strade e l'aeroporto di Juliaca, dove almeno 18 manifestanti furono uccisi presumibilmente dalle forze dell'ordine.

Lo scorso 11 luglio, la Procura generale del Perù ha formalizzato 18 indagini preliminari che coinvolgono 154 membri della Polizia e dell'Esercito del Perù, accusati di aver causato morti e lesioni a 267 persone durante le proteste tra fine 2022 e inizio 2023 contro Boluarte.



