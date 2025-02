Perù, il settore minerario chiude il 2024 con export record

Le esportazioni del settore minerario peruviano hanno chiuso il 2024 attingendo la cifra record di 47,7 miliardi di dollari, in crescita dell'11,5% rispetto al 2023. Lo riferisce la Società nazionale per l'industria mineraria, petrolifera e dell'energia (Snmpe) in una nota ripresa dai media locali, evidenziando che il rame ha rappresentato il 49% del valore delle esportazioni minerarie del Paese, seguito dall'oro con il 32%.

L'aumento del valore delle esportazioni di prodotti minerari nel 2024 rispetto al 2023 è stato sostenuto dall'espansione delle spedizioni di oro, piombo e stagno, sia in termini di quantità che di prezzo, generalmente più alti sul mercato internazionale.

Complessivamente nel 2024 le esportazioni minerarie hanno rappresentato il 63% delle vendite peruviane nel mondo.



