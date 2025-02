Pemex chiude il 2024 con 29 miliardi di euro di perdite

La compagnia petrolifera statale messicana Pemex ha riportato una perdita netta di 29,1 miliardi di euro (620.605 milioni di pesos) alla chiusura del 2024, in contrasto con l'utile netto di 382,8 milioni di euro (8.151 milioni di pesos) registrato alla fine del 2023.

Lo riporta El País. Solo nel quarto trimestre del 2024, Pemex ha perso 8,92 miliardi di euro (190.000 milioni di pesos) mentre il saldo totale del debito nel dicembre scorso ammontava a 97,17 miliardi di euro.

Jorge Alberto Aguilar, il direttore corporativo di Pianificazione, Coordinamento e Prestazioni di Pemex, ha dichiarato oggi che hanno influito sul risultato "problematiche operative e di produttività, così come situazioni importanti di restrizioni di bilancio".

Nel suo rapporto finanziario pubblicato nella Borsa messicana dei Valori, Pemex ha attribuito la perdita netta del 2024 all'aumento del costo delle vendite, al deterioramento degli attivi fissi, oltre alla perdita dovuta al cambio a causa della svalutazione del peso rispetto al dollaro e ai costi per strumenti finanziari derivati, che sono aumentati.



