Paraguay, sequestro di armi e munizioni alla Triplice Frontiera

La Direzione generale del materiale bellico del Paraguay, la Dimabel, ha sequestrato 187 armi da fuoco e 127.000 munizioni in una mega operazione di controllo in cinque armerie, tre nel dipartimento di Caazapá (nel centro-sud del paese) e due a Ciudad del Este, la capitale del dipartimento dell'Alto Paraná che confina con il Brasile e l'Argentina in una zona nota come Triplice Frontiera, dove il traffico di armi cresce insieme a quello della droga.

Lo ha riferito mercoledì il Ministero della Difesa sui suoi social network mentre il direttore della Dimabel, il generale Melanio Servín, ha spiegato in una conferenza stampa che i proiettili sequestrati erano "di diversi calibri", che tra le armi c'erano pistole, revolver e fucili e che il valore del materiale sequestrato sul mercato legale è di circa mezzo milione di euro.

Il Ministero della Difesa ha anche denunciato che in una delle armerie "si è tentato di corrompere il personale intervenuto, per evitare il controllo".



