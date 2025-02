Onu alla guerriglia in Colombia, 'stop a reclutamenti di minori'

L'Ufficio Onu dell'Alto Commissariato per i diritti umani ha ribadito il suo appello ai gruppi della guerrigia ad astenersi dal reclutare minori e a rilasciare quanti sono stati aggiunti con la forza o con l'inganno ai loro ranghi per azioni violente.

L'appello arriva dopo che nei primi due mesi di quest'anno un totale di undici ragazzi e ragazze delle comunità afro e indigene dei popoli Cubeo, Nukak e Nasa reclutati dai gruppi armati, sono stati salvati e restituiti alle loro famiglie nel dipartimento della giungla di Guaviare, nel sud del Paese.

L'Onu ha inoltre chiesto allo Stato "misure adeguate per prevenire i reclutamenti e aprire un percorso di opportunità per loro e le loro famiglie e di "indagare, perseguire e sanzionare i gruppi armati che reclutano" minori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA