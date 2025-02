Nuovo attacco delle gang ad Haiti, decine i morti nella capitale

Sarebbero almeno venti le persone uccise in un nuovo violento attacco delle gang che infestano Haiti avvenuto nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio nel quartiere Delmas 30 della capitale Port au Prince.

Lo riferisce il direttore della ong Sant Karl Lévêque (Skl), padre Jean Gardy Maisonneuve, citato oggi dal quotidiano locale Le Nouvelliste, che ha definito la situazione in quest'area "una catastrofe".

Le prime notizie sull'attacco riportavano dell'uccisione di due militari delle forze armate haitiane (FAd'H) da parte della gang Viv Ansanm ma il bilancio, afferma il padre gesuita sulla base delle informazioni raccolte tra la popolazione, sarebbe molto più grave.

In questo contesto, riferisce Le Nouvelliste, aumentano le proteste della popolazione contro il Consiglio presidenziale di transizione (Cpt), ritenuto incapace di affrontare la crisi che scuote il Paese e per il secondo giorno consecutivo si registrano manifestazioni di fronte al palazzo di governo nella capitale.



