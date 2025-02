Messa organizzata da Lula per la salute del Papa

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha fatto celebrare una messa per la salute di Papa Francesco, ricoverato al policlinco Gemelli a Roma per una polmonite bilaterale. La liturgia che si è tenuta nella cappella di Nostra Signora della Concezione presso la residenza presidenziale dell'Alvorada, è stata officiata dal cardinale e arcivescovo emerito della Basilica di Aparecida, Raimundo Damasceno, e da tre sacerdoti gesuiti, dello stesso ordine del pontefice argentino, Jorge Mario Bergoglio.

Lula era accompagnato dal vicepresidente, Geraldo Alckmin, e dalla primeira dama, Rosângela Janja da Silva, ricevuta dal pontefice quindici giorni fa in Vaticano.

La messa è stata organizzata da Lula e dalla moglie "per l'immenso affetto, il rispetto e l'ammirazione che nutrono per Papa Francesco e per la sua missione di vita", hanno fatto sapere dalla presidenza brasiliana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA