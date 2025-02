Machado, 'sconosciuti tentano entrare con la forza a casa mia'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha denunciato che nel pomeriggio "uomini non identificati" hanno cercato di entrare con la forza nella sua residenza di Caracas. Machado ha denunciato su X che uomini sconosciuti stanno minacciando di arrestare i vicini del suo appartamento e un portiere dell'edificio in cui si trova la casa di Machado, a Los Palos Grandes, nel comune di Chacao, uno dei cinque che compongono Caracas.

"Al momento uomini non identificati stanno cercando di entrare con la forza nella mia casa di Los Palos Grandes, a Caracas", ha pubblicato Machado.

Il tentato arresto avviene dopo che ieri Machado aveva concesso un'intervista al figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Jr, e dopo che Trump ha ordinato di revocare le licenze alle compagnie petrolifere per operare in Venezuela.

"A coloro che chiedono aggressioni contro il nostro Paese arriverà la giustizia", ha dichiarato poco fa il presidente venezuelano Nicolás Maduro in un atto pubblico, senza però menzionare direttamente Machado.



