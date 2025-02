Il Brasile è il paese con più autisti di Uber al mondo, pari a 1,4 milioni registrati attualmente nell'applicativo e detiene anche il record globale delle corse. Lo riporta il quotidiano Folha de São Paulo, citando l'amministratore delegato dell'azienda, Dara Khosrowshahi, che oggi ha presenziato ad un evento a San Paolo organizzato dalla banca di investimenti Btg Pactual.

"Sei delle nostre dieci principali città al mondo in termini di corse si trovano in Brasile, un mercato incredibile per noi", ha affermato il Ceo di Uber, sottolineando che il paese sudamericano è "il per noi il Paese più grande in termini di numero di autisti e fattorini, che stanno crescendo molto rapidamente e che, negli ultimi 10 anni, hanno guadagnato circa 25 miliardi di dollari sulla nostra piattaforma".

Per il futuro, l'azienda prevede di avere entro il 2030 il 100% della sua flotta negli Stati Uniti e in Europa composta da veicoli elettrici mentre "in Brasile è necessario un miglioramento delle infrastrutture di ricarica dei veicoli", ha detto Khosrowshahi.



