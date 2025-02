Dal Fmi limiti al Bitcoin per il governo salvadoregno

Il Fondo monetario internazionale ha avvertito che una volta avviato il programma da 1,4 miliardi di dollari per El Salvador, verranno limitati sia gli acquisti di Bitcoin, sia la partecipazione del governo del Paese centroamericano alle attività economiche legate alla criptovaluta.

Dopo quattro anni di trattative, il consiglio esecutivo del Fondo ha approvato un accordo nell'ambito dell'Extended Facility, con un esborso immediato di 113 milioni di dollari, che comprende un pacchetto di misure fiscali, di governance e sul Bitcoin.

"In futuro, gli impegni del programma limiteranno il coinvolgimento del governo nelle attività economiche legate al Bitcoin, nonché le transazioni e gli acquisti governativi di questa criptovaluta. La regolamentazione e la supervisione delle attività digitali saranno rafforzate in linea con l'evoluzione delle migliori pratiche internazionali", afferma l'organizzazione in una nota rilasciata dopo l'approvazione.





