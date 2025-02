Brasile: rapina su spiaggia di Rio, feriti 2 turisti argentini

Due turisti argentini sono stati feriti ieri pomeriggio da colpi di arma da fuoco sulla spiaggia di Barra da Tijuca, nella zona ovest di Rio de Janeiro: entrambi sono stati trasportati in ospedale in eliambulanza e sono in gravi condizioni. Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco.

Secondo testimoni oculari, i due si trovavano in spiaggia con i loro familiari quando un ladro ha rubato la collana di uno di loro ed ha sparato a entrambi, prima di fuggire in moto.

Il mese scorso, l'ex segretario al Turismo di Bariloche, il 51enne argentino Gastón Fernando Burlón, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile in una favela di Santa Teresa, nel centro di Rio.



